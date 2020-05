Stierkalfje Dexter uit het Gelderse Didam is in de nacht van woensdag op donderdag voor de tweede keer in drie dagen tijd ontsnapt. Eerder deze week werd het dier nog herenigd met zijn baasje nadat hij de benen had genomen.

Het dier kwam toen midden in de nacht luid loeiend aanlopen bij een boer aan de Fuukweg. Daar bleek het stierkalf niet getagd of gechipt te zijn, waardoor de eigenaar niet kon worden achterhaald.

Dexter werd daarom tijdelijk ondergebracht bij de Stichting Blijdschap voor de Dieren, die via social media een zoekactie startte naar de eigenaar. Die meldde zich uiteindelijk bij de politie, waarna de twee snel met elkaar konden worden herenigd.

Opnieuw ontsnapt

De blijdschap was echter maar van korte duur, want afgelopen nacht nam het stierkalf opnieuw de benen. Volgens Stichting Blijdschap voor de Dieren wordt er actief naar het dier gezocht. Mensen die Dexter wordt gevraagd contact op te nemen met de stichting, de dierenambulance of met de politie op 0900-8844.