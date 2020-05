Dolfijn Zafar is om het leven gekomen door een aanvaring met een boot, vertelt een medewerker van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht aan Hart van Nederland. Het lichaam van het dier spoelde dinsdagavond aan op het strand van Wijk aan Zee en werd vervolgens naar Universiteit Utrecht gebracht voor sectie.

Zafar zwom begin mei mee met een zeilend vrachtschip en kwam zo in de haven van Amsterdam terecht. Omdat het daar voor hem niet veilig was wegens de vele schepen en het water, dat niet zout genoeg is, ondernam SOS Dolfijn meerdere pogingen hem door de sluis richting open zee te loodsen.

Uiteindelijk lukte het, maar Zafar bleek dol op havens en bleef nog een weekje ronddobberen bij de haven van IJmuiden. Daarna vertrok hij alsnog naar open zee.

SOS Dolfijn kreeg dinsdagavond de melding dat een een dode dolfijn was aangespoeld op het strand van Wijk aan Zee. Medewerkers bekeken het beeldmateriaal van de dode dolfijn en herkenden Zafar. Zij zijn “zeer aangedaan door dit verdrietige nieuws”.