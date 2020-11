COOP-roodborstje houdt winkelpersoneel uren bezig

Medewerkers van de COOP in Eemnes hadden het vandaag loeidruk met het vangen van een roodborstje. Het COOP-oranje beestje was de winkel binnengedrongen en voelde zich er helemaal thuis. Het duurde in totaal vijf uur om de zangvogel weer naar buiten te krijgen.

Het winkelpersoneel probeert het roodborstje eerst zelf te pakken te krijgen en naar buiten te brengen, maar geeft het na een paar uur op. Ze besluiten de hulp van een professional in te roepen en bellen de dierenambulance.

Snoekduik

De zeer ervaren Ernst Schievelt mocht de klus vanmiddag gaan klaren. Met zijn twintig jaar ervaring bij de dierenambulance weet hij het roodborstje na ruim een uur met een snoekduik in zijn net te krijgen. Kort daarna laat hij de vogel weer los in de vrije natuur.

Het avontuur van het vogeltje vanmiddag past bij de aard van het beestje. Roodborstjes zijn van nature vaak erg nieuwsgierig en goed van vertrouwen.

Foto’s: Caspar Huurdeman