In het Limburgse Geleen zijn woensdag negen woningen en twaalf appartementen ontruimd in de buurt van de Bollenstraat. Er werd groot alarm geslagen toen er in een garage een auto werd teruggevonden die mogelijk bij een plofkraak is gebruikt.

De politie heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij gehaald omdat er vermoedelijk explosieven in de auto liggen. De EOD is inmiddels begonnen met het ontmantelen van het mogelijke explosieve materiaal.

Gasflessen en explosieven

De politie vond de auto per toeval. Eigenlijk waren agenten op zoek naar een auto die gestolen was in de Duitse stad Düsseldorf. Toen ze bij het voertuig in Geleen aankwamen, gingen de alarmbellen. Volgens een politiewoordvoerster lagen er in de wagen namelijk onder andere gasflessen en mogelijke explosieven.

De brandweer is uitgerukt en staat stand-by zolang het onderzoek bezig is. Volgens de zegsvrouw is de kans groot dat de auto wordt meegenomen voor verder onderzoek. Hoe lang de EOD nog bezig is, kon zij niet zeggen. Bij welke plofkraak de auto is gebruikt, is niet duidelijk.

Bewoners tijdelijk opgevangen

De hulpdiensten lieten uit voorzorg alle woningen in een straal van 100 meter rond de garage, waar de auto werd gevonden, ontruimen. De meeste geëvacueerde bewoners hebben tijdelijk onderdak gevonden bij familie, vrienden of kennissen. Zes bewoners konden terecht in een noodopvang.

