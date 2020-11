Bankgebouw in Enschede doelwit plofkrakers: brokstukken honderd meter verderop gevonden

In Enschede heeft vrijdagochtend vroeg een plofkraak plaatsgevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek en de explosievenopruimingsdienst komt ter plaatse.

De plofkraak gebeurde rond 04.30 uur bij een winkelcentrum aan de Wesseler-Nering in Enschede-Zuid. De knal was in de wijde omgeving te horen en op foto’s is te zien dat de ravage groot is. Brokstukken werden honderd meter verderop gevonden.

Twee verdachten zijn er op een scooter vandoor gegaan via de Wesselerbrinklaan. De omgeving is door de politie afgezet voor onderzoek en ook de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie komt ter plaatse voor onderzoek.

Foto: SPS Media

Tekst: Redactie/ANP