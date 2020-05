SNS en RegioBank sluiten per direct ruim 200 geldautomaten vanwege plofkraken

SNS en RegioBank sluiten voorlopig alle ruim 200 geldautomaten in HEMA- en SPAR-winkels. Hierdoor is per direct het merendeel van de circa 250 geldautomaten van de banken uitgezet. SNS heeft daartoe besloten naar aanleiding van een plofkraak op de SNS-geldautomaat in de HEMA in Lisse.

Criminelen forceerden in de nacht van zondag op maandag eerst de pui van de winkel en probeerden vervolgens met explosieven bij het geld in de geldautomaat te komen. “De werkwijze waarbij eerst de voorkant van de winkelpui is geforceerd voor toegang tot de geldautomaat is nieuw”, zegt een woordvoerder van SNS. De bank heeft daarnaast de indruk dat het aantal gewelddadige plofkraken recent weer aan het toenemen is. Ook worden de gebruikte explosieven steeds zwaarder.

Veiligheid het belangrijkst

SNS betreurt de situatie maar zegt in dit geval voor de veiligheid te kiezen. Klanten zijn voor het opnemen van contant geld niet afhankelijk van de geldautomaten van SNS en RegioBank. Ze kunnen hiervoor ook bij de geldautomaten van andere banken terecht.

Plofkraken zijn al langer een probleem. SNS koos er eerder al voor om geldautomaten die zich naast of onder woonhuizen bevinden te sluiten. Ook bij andere banken zijn eerder al veel automaten gesloten. En in december besloten de Nederlandse banken om hun geldautomaten verspreid over het land ‘s nachts af te sluiten om plofkraken tegen te gaan. Het is nu niet mogelijk om geld te pinnen tussen 23.00 uur en 06.00 uur.

In april werden vervolgens honderden zogeheten sealbagautomaten uitgezet. Dat zijn automaten waar ondernemers contant geld, verpakt in speciale zakken, kunnen storten.

Alternatieve oplossing

Veel maatregelen van de banken gelden als tijdelijke oplossing. Wanneer ze opgeheven kunnen worden, is evenwel nog niet duidelijk. De Nederlandsche Bank (DNB) stelde eerder dit jaar dat achter de schermen wordt gewerkt aan een alternatieve oplossing om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken, zodat er voor criminelen niets meer valt te halen.

ANP