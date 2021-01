Winterswijk trekt de ijzers uit het vet: eerste slagen van 2021 zijn een feit

Het was van zeer korte duur, maar op de nieuwe baan van de Winterswijkse IJsvereniging WIJV is geschaatst. Zaterdagochtend vroeg was het ijs goed genoeg voor een paar rondjes. Daarmee is het de ijsclub deze winter voor de tweede keer gelukt om een laagje ijs te maken.

Eind november was het ze ook al gelukt om natuurijs te maken op een krabbelbaantje. Maar nu was de 400 meterbaan aan de beurt. De club heeft een onbemand sproeisysteem voor deze baan. Vanwege de gunstige weersvoorspellingen werd besloten om dat te testen.

‘Haast kunstijskwaliteit’

De vorst viel tegen, maar tegen 04:00 uur in de ochtend kwam het toch tot een graadje onder nul. Het sproeisysteem bleef dunne laagjes water op de baan sproeien en samen met de isolatie onder de baan zorgde dat ervoor dat er om 06:15 uur in de vroege ochtend toch net genoeg ijs lag om te kunnen schaatsen.

Volgens de projectcoördinator Hendrik van Prooije was het ijs van goede kwaliteit, haast kunstijskwaliteit, zo omschrijft hij het tegenover Hart van Nederland. De pret was van korte duur, want de dooi zette vroeg in. Daardoor zit een dikkere ijslaag er de komende dagen niet in. Toch blijft de ijsclub positief, want het bewijs is geleverd dat ook met slechts een graadje of anderhalf beneden vriespunt er een ijsvloertje kan ontstaan dat goed genoeg is om de ijzers onder te binden.

