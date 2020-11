Echt flink vriezen heeft het in Nederland nog niet gedaan, maar in Winterswijk op magische wijze wel: daar lag al binnen één nacht al 10 millimeter natuurijs bij de Winterswijkse IJs Vereniging (W.IJ.V). Schaatsliefhebbers bedachten zich geen moment en bonden meteen de ijzers onder.

Een wonder der natuur is de ijsbaan niet, daar kwam een stevig staaltje technisch vernuft aan te pas, legt Michael Hop, student aan Universiteit Twente, uit. “Ik heb geholpen met het bedenken van het idee van schuimbeton en het isoleren van het asfaltlaagje”, vertelt hij. “Hiervoor heb ik een opstelling gebouwd op Universiteit Twente om te controleren of het werkt.” Ja dus, en hoe. “We hebben hier over één nacht ijs kunnen schaatsen, we hebben een laagje gekregen van 10 millimeter!”

Luxe

Auke Spijkstra, voorzitter van Winterwijkse IJsvereniging, vindt er wat van: “Fantastisch. Ik ben trots.” De vereniging in in 1887 opgericht en dat was vaak “behelpen”, vertelt hij. “Als je ziet hoe luxe het nu is, is het bijna niet te bevatten!”

‘Er vallen allemaal eikels’

Een Elfstedentocht is sowieso van de (ijs)baan, want het kan nog zo vriezen maar corona is daar niet van onder de indruk, maar stiekem hoopt Auke toch op een strenge vorst zodat er in ieder geval zoveel mogelijk geschaatst kan worden. “Of het een súperschaatsjaar wordt weet ik niet. Er zijn mensen die zeggen: er vallen allemaal eikels dus we krijgen een strenge vorst, maar dat zeggen ze elk jaar. Ik hoop wel dat we meer vorst krijgen dan afgelopen jaren. En het kan, als het nú al op 30 november kan, kan het zeker ook de komende tijd!”