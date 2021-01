Koude kucht stroomt vandaag Nederland vanuit het noordoosten binnen en dat gaan we merken. Het wordt een stuk kouder en op verschillende plekken in het land kan een winterse bui vallen.

Afgelopen nacht vroor het plaatselijk 4 graden en waren er opklaringen. In het zuiden was het bewolkt en minder koud, maar in Zeeland, het westen van Brabant en in de Limburgse heuvels kwam wel wat (natte) sneeuw omlaag, op sommige plaatsen goed voor een centimeter wit pak.

Zon én winterse buien

Vandaag houden we die tweedeling. De meeste wolken hangen dus boven het zuiden en vooral in Zeeland en het westen van Brabant valt eerst nog een beetje natte sneeuw of ook regen. Later wordt het ook daar droog. Verder naar het noorden is het hoe dan ook droog en komt vooral in de ochtend de zon er goed door.

Later schuiven vanuit het noordoosten ook weer wolkenvelden binnen en uiteindelijk kan daaruit in het Waddengebied vanavond een winterse bui vallen. Er steekt een matige oostenwind op en de temperaturen komen tussen 1 en 4 graden uit, waarbij het in de Limburgse heuvels het koudst en op de Wadden het warmst is.

Vanavond en komende nacht zijn er wolkenvelden en gaat het in de koude lucht op de meeste plaatsen licht vriezen. Als het even opklaart, kan het zomaar tot 4 graden vriezen. Verder is een lokale winterse bui mogelijk, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht.

Kouder en meer sneeuw

Morgen is het koud. Het wordt op de meeste plaatsen niet warmer dan een graad of 2, in de Limburgse heuvels komt het kwik nauwelijks boven nul. Er is vrij veel bewolking waaruit af en toe een sneeuwbuitje kan vallen, maar de zon laat zich toch ook wel zien. Er waait nog steeds een zwakke tot matige wind die geleidelijk van noordoost naar noord draait.

Lees ook: Hoop voor winterliefhebbers: komend weekend kan het flink koud worden

Ook het weekend verloopt winters, vooral de zaterdag. Na een nacht met 2 tot 5 graden vorst komt de temperatuur overdag maar nauwelijks boven nul. Is in de ochtend de zon nog af en toe te zien, in de middag neemt de bewolking toe. De sneeuwkansen zijn dan groot en in vrijwel heel het land kan een tijdelijk sneeuwlaagje van tussen 2 en 5 centimeter vallen.

Winterpret voorbij

Het wordt zondag snel genieten, want in de loop van de ochtend begint het op steeds meer plaatsen te dooien en smelt de sneeuw weer weg. Daarbij is er af en toe zon en blijft het verder vrijwel droog. De temperaturen stijgen in de loop van de dag weer vrij snel tot tussen en 4 en 7 graden bij een aantrekkende westenwind.

En dat blijft zo na het weekend. We krijgen dan weer aan aantal zachte dagen voorgeschoteld. Bijna iedere dag regent het wel een tijdje en af en toe waait het flink. De temperaturen kunnen dan op meerdere dagen weer tot een graad of 8 à 9 oplopen.

Foto: Els Bax

