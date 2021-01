Hoop voor winterliefhebbers: komend weekend kan het flink koud worden

De afgelopen weken was het zacht voor deze tijd van het jaar, maar daar kan verandering in komen. Vanwege de sneeuwval in Oost- en Centraal Europa is de kans er dat het aan het einde van de week flink koud wordt, meldt Weer.nl.

In Zweden en Finland hebben lokale weerdiensten code geel afgegeven vanwege de sneeuwval. In het zuiden van Finland wordt tot woensdag 20-40 centimeter sneeuw verwacht, daar geldt zelfs een code oranje. In Centraal en Oost-Europa valt dinsdag en woensdag ook sneeuw.

Sneeuwval in omliggende landen

Door de sneeuwval en koude lucht in omliggende landen is er voor winterliefhebbers in Nederland hoop, maar wel met een slag om de arm. Volgens de huidige berekeningen is het vrijdag en zaterdag even licht winters met nachten van -6 en overdag temperaturen van rond het vriespunt tot 3 graden. Daarbij schijnt een aardig winterzonnetje. Na zondag wordt de koude lucht alweer verdreven en gaat het flink regenen. Daarbij zijn wel hogere temperaturen tot aan 8 graden.

Feit is dat de winterkou is een stuk dichterbij ligt. Winterliefhebbers die weermodellen vergelijken moeten er wel rekening mee houden dat het nog alle kanten op kan gaan. De modellen zijn volgens Weer.nl springerig. Daarnaast liggen zowel hele koude lucht als zachte lucht dicht te dicht bij elkaar om een goede weersverwachting te geven.

Beeld: ANP