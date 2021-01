Voetbalfans beleven Eredivisie-topper zondag vanaf de bank: 'Je mist de geur van het gras'

De fans hebben er lang op moeten wachten, maar zondag is het dan eindelijk zover: de eerste topper in de Eredivisie. In de Johan Cruijff Arena neemt Ajax het op tegen PSV. De harde kern supporters zit al helemaal klaar voor een lekkere pot in coronatijd, maar wel thuis op de bank.

Het verschil tussen de ploegen is na veertien duels maar één punt, dus winst is uitermate belangrijk volgens de allergrootste fans van beide clubs.

Geen toeschouwers

Voor Dirk (24) van der Veer en zijn vader Willem (55) wordt zondag een gekke dag. De bekende PSV-fans zitten normaal gesproken volledig uitgedost op de tribune om hun favoriete club naar de overwinning te juichen. Die ervaring missen ze voor het eerst in jaren. “Je mist het stadion en de geur van het gras”, vertelt Willem tegen Hart van Nederland. “Je mist de entourage en het opjutten van de spelers. Maar het allermeest mis je de toeschouwers om je heen. Mensen met wie je al jaren naar voetbal gaat kijken.”

Dirk heeft het er maar zwaar mee. Zelf kan hij door corona niet voetballen en nu moet hij ook nog het favoriete momentje met zijn vader missen. Vader Willem gaat er dan ook alles aan doen om er zondag toch iets van te maken met zijn zoon. “We zitten erbij in ons shirt. Er zijn dan mensen in het huis die zeggen: ‘je zit niet in het stadion’, maar we proberen toch dat gevoel te krijgen.”

Ajax-supporter Michael Snel (33) heeft nog steeds veel zin in de wedstrijd van zondag. Ook hij moet vanaf de bank kijken, maar gelukkig heeft de Amsterdammer een waar Ajax-museum in zijn huis. Daar gaat hij zondag voorafgaand aan de wedstrijd alvast even wat sfeer opsnuiven. “Het is helaas niet anders met corona. Daarna ga ik lekker voor de televisie zitten.”

