'Ajacied Quincy Promes gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij steekpartij'

Ajax-aanvaller Quincy Promes is zondagochtend aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij een ernstige steekpartij. Dat meldt De Telegraaf. Eind juli raakte een familielid van Promes gewond bij een steekpartij op een familiefeest bij een loods in Abcoude. Het familielid raakte volgens de krant zwaargewond.

Ajax laat aan Hart van Nederland weten dat Promes zondagochtend niet is verschenen op de training. Waar hij was en of hij inderdaad is aangehouden, kunnen ze niet bevestigen. Ze onderzoeken wat er aan de hand is.

Vier jaar gevangenisstraf

De Ajacied en international wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een delict waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat. Politiewoordvoerder Jelmer Geerds heeft de arrestatie tegenover de krant bevestigd. De politie kan zelf niets bevestigen behalve dat een 28-jarige Amsterdammers is aangehouden. Over de achtergrond van de verdachte laten zij momenteel niet los.

Promes is direct na de arrestatie in verzekering gesteld en zit in de cel. In verzekering wil zeggen dat hij maximaal drie dagen in de cel moet blijven. Daarna kan de voorlopige hechtenis nog eens worden verlengd.

Steekpartij op familiefeest

Volgens de krant gaf de voetballer van de zomer een groot familiefeest. Om nog onduidelijke reden kreeg Promes daar ruzie met een familielid. Vervolgens werd een familielid neergestoken met een mes. Vrijwel direct na de steekpartij kwamen omstanders tussen de voetballer en het slachtoffer. Het familielid deed een maand geleden aangifte van de steekpartij.

Het is onduidelijk waarom Promes niet eerder werd opgepakt. Ajax was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Promes speelde zaterdag de hele wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0) en nam de tweede treffer van Ajax voor zijn rekening.