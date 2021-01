Verstandelijk gehandicapte jongeren rappen ellende van zich af: 'Stop met die corona!'

Verstandelijk gehandicapte jongeren zijn het coronavirus helemaal zat. Door de coronamaatregelen is het leven van de bewoners van woongroep Villa Oki in Bussum drastisch veranderd: geen bezoek van vrijwilligers en vrienden, bijna geen bezoek van ouders, geen sportclubs. Ook veel werk en de dagbesteding gaat niet door. Maar de jongeren zitten niet bij de pakken neer. Ze hebben een rap gemaakt om aandacht te vragen voor hun situatie.

De woongroep Villa Oki bestaat uit acht jongeren met verstandelijke beperking. Samen dansen en zingen ze zich door de coronatijd heen. Met nu als resultaat het nummer ‘Stop met die corona!’. Het is gecomponeerd en opgenomen door Jordi Meewezen, een van de bewoners van Villa Oki. Jordi: “Ik zou best graag aan de slag willen in de muziekwereld.”

Lees ook: Lege studio’s, maar bomvolle muzieklijsten bij piratenzenders

Teammanager Albertina Meuwissen laat aan Hart van Nederland weten: “Je kan er sip over zijn, maar wij hadden in de dagbesteding het idee om een workshop te geven. Wat we hiermee willen is aandacht vragen voor jongeren met een verstandelijke handicap, die zoals ze zeggen helemaal klaar zijn met corona. We hebben heel veel reacties gehad. De CEO van Spotify heeft zelfs gekeken of ze iets extra’s voor ons kunnen doen.”