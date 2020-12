Lege studio's, maar bomvolle muzieklijsten bij piratenzenders: 'De jongens klagen al een beetje'

De dj’s bij piratenzenders in het noorden van het land draaien overuren. Ze zijn bezig met hun traditionele marathonuitzendingen rond de feestdagen. En er luisteren meer mensen dan ooit, merken de ‘piraten’.

Natuurlijk is door corona alles anders. Sommige dj’s draaien nu vanuit huis, zoals Gerard Cazemier van ‘Vrienden van Freddy’ in het Groningse Marum. Als hij draait, stroomt het ene na het andere verzoekje binnen. “Vaak kon je je eigen muziek er nog in gooien, maar nu is een uur gewoon te tekort. Zo druk is het.”

Saamhorigheid

Gerard is al sinds de jaren negentig bij het station betrokken, maar zo druk als nu, is het nog niet eerder geweest. “Ik denk dat het komt doordat mensen meer thuiszitten. En de piratenmuziek geeft een gevoel van saamhorigheid.”

De dj’s van ‘Vrienden van Freddy (een verwijzing naar Heineken) maken traditiegetrouw de laatste drie weken van het jaar uitzendingen. De ‘piraten’ zijn te beluisteren via internet, maar ook in de ether. Mét vergunning.

Rust in de studio

Dat geldt ook voor de dj’s van ‘Centraal Team Peize’, zo’n vijftien kilometer verderop in Drenthe. In hun radiostudio heerst serene rust. “Het is normaal altijd een week vol activiteiten en de hele studio is dan ook vol. Maar dat is nu allemaal anders”, vertelt voorzitter José Douwes.

Hun traditie om tijdens de laatste dagen van het jaar radio te maken begon in 1999. “Iedereen dacht doen dat de wereld zou vergaan in aanloop naar het nieuwe millennium”, blikt Douwes terug. “Toen hebben wij maar bedacht om een marathonuitzending te gaan maken.”

Hoe rustig het in de studio dan ook mag zijn, thuis zitten de fans massaal bij de radio, merkt ook Douwes. “Wij krijgen heel veel verzoekjes binnen. De jongens klagen al een beetje. Die willen ook graag hun eigen muziek tussendoor draaien en dat kan nu gewoon niet door de drukte.”

