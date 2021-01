Overgrote meerderheid Nederlanders vindt verlenging harde lockdown verstandig

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt het verlengen van de lockdown-maatregelen een verstandige keuze. Dat blijkt uit onderzoek onder het panel van Hart van Nederland. Het kabinet besloot dinsdagavond dat de lockdown nog zal voortduren tot en met 9 februari.

Aan het onderzoek van Hart van Nederland deden ruim 2500 deelnemers mee. Van hen geeft driekwart aan de verlenging van de maatregelen een juiste beslissing te vinden. Bijna een kwart van de mensen vindt dat het kabinet de lockdown niet had moeten verlengen.

Verdeeldheid over avondklok

Het kabinet gaat daarnaast het Outbreak Management Team vragen om advies over het invoeren van een avondklok. Dan mag je tussen bepaalde uren niet zonder reden op straat komen. Zo’n avondklok zou de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus moeten beperken.

Over een avondklok is Nederland verdeeld. Iets meer dan de helft van de mensen vindt dat die avondklok er moet komen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 44 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt een avondklok juist geen goed idee.

“De avondklok moet onbespreekbaar zijn. Onze vrijheid word al veel te veel beperkt”, reageert iemand. Een ander vindt de avondklok onhaalbaar. “Er zijn hier bijna iedere avond en nacht jongelui op straat met zwaar vuurwerk en dat kan al niet gehandhaafd worden, dus wat heeft het dan voor nut een avondklok in te stellen. Daar is geen menskracht genoeg voor.”

Vertrouwen in beleid licht gestegen

Op dit moment heeft 54 procent van de Nederlanders vertrouwen in het coronabeleid van de regering. 40 procent heeft dat vertrouwen verloren of nooit gehad. Het vertrouwen is iets gestegen sinds vorige maand, toen had precies de helft van de mensen vertrouwen in het beleid. In november was dat nog 61 procent.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van NoTies/opiniepeiler Maurice de Hond.

