Geen explosiegevaar door zelfgeknutseld vuurwerk in Alkmaar, huizen toch niet ontruimd

De politie heeft maandagavond de Gaffelstraat in Alkmaar afgesloten nadat daar een stuk in elkaar geknutseld vuurwerk was gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het materiaal onderzocht en afgevoerd.

In eerste instantie meldde de politie dat er vanwege de vondst tientallen huizen in de straat werden ontruimd, maar dat bleek niet nodig, zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. De EOD heeft het vuurwerk uit elkaar gehaald en het projectiel bleek niet uit zichzelf te kunnen ontploffen.

Bekijk video: Zelf in elkaar geknutselde vuurwerkbom blaast de ramen uit twintig woningen in Deventer

Daarmee was het gevaar geweken. De gespecialiseerde dienst heeft de restanten afgevoerd. Het materiaal zal verder worden onderzocht op het politiebureau. Er is op dit moment geen verdachte in beeld, aldus de zegsman.

Uiteindelijk hoefde geen woningen te worden ontruimd voor het ontmantelen van het zelfgeknutseld vuurwerk in de Gaffelstraat #Alkmaar. EOD heeft het gevaar doen wijken. Restanten worden nader onderzocht op het politiebureau. — Politie NHN (@POL_NHN) January 4, 2021

Beeld: HFV Photo Services

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.