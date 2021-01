VIDEO: Zelf in elkaar geknutselde vuurwerkbom blaast de ramen uit twintig woningen in Deventer

Dat veel mensen zich niets hebben aantrokken van het vuurwerkverbod afgelopen jaarwisseling is duidelijk vastgelegd door een camera bij een woning aan de Havezatelaan in Deventer. Door de enorme knal werden tientallen ramen uit de kozijnen geblazen.

Op de beelden is te zien, en te horen, dat het gaat om een gigantische vuurwerkbom. De eerste gigantische knal wordt gevolgd door meerdere kleinere knallen. De beelden van explosie worden dit weekend veel gedeeld in appgroepen en op social media.

Dichtgetimmerde ramen

Tijdens de jaarwisseling ging even voor 02.00 uur een gigantische vuurwerkbom af aan de Havezatelaan in de wijk Borgele. Hierdoor waren bij de omliggende woningen tientallen kapotte ruiten te tellen. Bij sommige woningen vloog het glas door de kamer.

Meerdere bewoners stonden uren in de kou terwijl medewerkers van een glasherstelbedrijf druk waren om overal (tijdelijke) vervangende ruiten in te plakken. Een aantal buren heeft zelf de kapotte ramen dichtgetimmerd met hout.

Bij de politie zijn er inmiddels meer dan twintig aangiftes binnengekomen.

Artikel gaat verder onder de video:

Zwaar stuk illegaal vuurwerk

De politie neemt de zaak zeer serieus vanwege de verwoestende kracht en de gevaarzetting. Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt die achter een gesprongen ruit zat, liet de politie eerder weten. Al snel kon er een persoon worden aangehouden.

Buurtbewoners herkenden de dader, deze zou in de buurt wonen. De politie pakt, naar aanleiding van getuigenverklaringen dezelfde nacht nog een man op. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie verwacht dat er meer mannen zijn die de verdachte hebben geholpen.

