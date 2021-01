De Tweede Kamer wordt woensdagochtend opnieuw bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in Nederland. Kijk hier vanaf 9.30 uur live mee naar de zogenoemde technische briefing.

Als eerst komt Ernst Kuipers aan het woord. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) geeft de Kamerleden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport een laatste stand van zaken over de coronadrukte in de ziekenhuizen.

Britse coronavariant

Daarna volgt hoofd infectiebestrijding Jaap van Dissel van gezondheidsdienst RIVM. Premier Mark Rutte liet dinsdag op een persconferentie weten dat het kabinet zich grote zorgen maakt om de Britse coronavariant, die veel besmettelijker blijkt te zijn. Ook in de commissie zullen hier veel vragen over zijn.

Ook schuift Jaap van Delden aan, hij is bij het RIVM verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma tegen corona. Inmiddels zijn tienduizenden zorgmedewerkers ingeënt, maar er is nog veel onduidelijkheid welke groepen precies hun prik kunnen verwachten.

Coronadebat met Rutte

De technische briefing duurt naar verwachting tot 12.30 uur. Later in de middag volgt een debat met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Vanaf 15.00 uur voelt de Tweede Kamer de bewindslieden aan de tand over de aanpak van de coronacrisis.

