De afgelopen nacht heeft het op sommige plaatsen een beetje gesneeuwd, maar behalve wat drab was daar donderdagochtend niets van te merken. Maar in Vaals, Limburg, ziet het donderdagmiddag wit.

Weer.nl meldde eerder vandaag al dat er in de ochtend in het oosten misschien hier en daar nog een vlokje kan vallen en dat er in Limburg de hele dag kans is op sneeuw. In Vaals was het dubbel en dwars raak: daar ligt een behoorlijk pak sneeuw. Dat betekent dikke, witte pret!

Beeld: Track ’88

