Weersverwachting: vandaag af en toe regen en kil

Gesneeuwd heeft het wel gisteravond en de afgelopen nacht, maar op de meeste plaatsen dermate licht dat er niets bleef liggen. Alleen op sommige auto’s in het westen van Nederland kon even een drablaagje worden gevonden.

Vanochtend kan in het oosten hier en daar nog een vlokje omlaag dwarrelen. In het Limburgse heuvelland kan dat de hele dag, meldt Weer.nl. Verder is het overal grijs en bewolkt met af en toe regen. De grootste hoeveelheden, een paar millimeter, worden in de kustgebieden verwacht, in het binnenland zijn de hoeveelheden een stuk kleiner. Verder waait er een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen west en noord en wordt het vanmiddag van west naar oost tussen 2 en 5 graden.

Natte sneeuw

Vanavond en de komende nacht blijft het bewolkt. Af en toe kan er wat regen of een bui vallen. In het Limburgse heuvelland nog steeds kans op natte sneeuw. Koelt het in het oosten tot 1 of 2 graden af, in het westen blijft het met een graad of 4 net wat zachter.

Morgen is het in de ochtend nog bewolkt met een laatste beetje regen en in de Limburgse heuvels ook nog wat (natte) sneeuw. In de middag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog en dan komt (eindelijk) ook de zon er hier en daar weer even door. De wind draait naar noordelijke richtingen en met temperaturen tussen 2 en 5 gaden is nog steeds vrij koud.

Weekend met vriendelijk weer

In het weekend houdt het licht winterse weer aan, maar ziet het er tegelijkertijd heel vriendelijk uit. In de nacht naar zaterdag zijn er flinke opklaringen. Lokaal ontstaat mist en het kan op uitgebreide schaal tussen 2 en 5 graden vriezen. Zaterdag overdag laat de zon zich zien en dan lopen de temperaturen bij maar weinig wind op tot tussen 1 en 4 graden.

In de nacht naar zondag gaat het opnieuw enkele graden vriezen. Er bestaat een kans dat er lokaal dan mist kan ontstaan. Overdag kan die mist eerst een tijdje blijven hangen of in laaghangende bewolking overgaan. Later komt ook de zon weer tevoorschijn. Het wordt opnieuw tussen 2 en 5 graden, maar in gebieden waar de mist lang blijft hangen, zijn de temperaturen duidelijk lager.

Weersverwachting volgende week onzeker

Vanaf maandag lijkt het dan wat zachter te worden met vaker regen. Tegelijkertijd blijft de winter heel dichtbij en dat maakt de verwachtingen voor volgende week behoorlijk onzeker.

p>Beeld: Ton Wesselius

