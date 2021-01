“Het is niet voor te stellen waar we nu doorheen gaan.” Dat zegt de familie van de overleden 14-jarige Lotte uit Almelo. Ze zitten nog vol vragen: wat is er met hun dochter gebeurd?

In één klap stortte de wereld van de familie van Lotte zondagavond in toen het lichaam van het meisje werd gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein in de Overijsselse plaats. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft het onderzoek naar de doodsoorzaak inmiddels afgerond. De politie kan daar nog geen verdere informatie over delen, behalve dat ze er nog steeds van uitgaan dat Lotte is omgekomen door een misdrijf.

De politie heeft inmiddels twee minderjarige jongens opgepakt en een man uit Wierden in verband met de dood van de tiener. Volgens RTV Oost zou het om een vader en zijn twee zoons gaan. De politie onderzoekt nog wat de rol is van de drie verdachten. Ze worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Woensdag is het lichaam van Lotte vrijgegeven.

‘Onvoorstelbare situatie’

De familie reageert nu voor het eerst op de dood van Lotte. Jeroen Baardemans van ‘Namens de Familie’ doet het woord voor de familie. Die organisatie ondersteunt onder meer nabestaanden die in het middelpunt staan van het nieuws na een dramatische gebeurtenis.

“Het is onvoorstelbaar in welke situatie ze nu zijn beland”, vertelt Baardemans aan Hart van Nederland. Hij laat weten dat de familie van Lotte nog vol vragen zit en heel graag wil weten wat er precies is gebeurd. “Ze wachten het onderzoek af”, aldus de zegsman.

Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de dood van Lotte. Getuigen en mensen die meer weten over haar overlijden worden opgeroepen om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. De politie is ook op zoek naar camerabeelden uit de omgeving.

