Derde verdachte opgepakt voor dood meisje (14) in Almelo

De politie heeft maandagavond een derde verdachte opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de dood van een 14-jarig meisje uit Almelo. Het gaat om een minderjarige jongen uit Almelo. Eerder arresteerde de politie al een andere minderjarige jongen uit Almelo en een man uit Wierden.

Het lichaam van het 14-jarige meisje werd zondag na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein in Almelo. Diezelfde avond werden de jongen uit Almelo en de man uit Wierden opgepakt. Maandag is de politie gestart met een buurt- en sporenonderzoek, dat dinsdag nog verder gaat. Er worden ook getuigen gehoord.

Relatie tussen verdachten en meisje onbekend

De politie wil nog niets zeggen over de relatie tussen het meisje, de jongens en de oudere man. Ook is nog niets bekend over de doodsoorzaak van het meisje.

ANP

