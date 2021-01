Randy (10) raakt hand kwijt door ontploffende Cobra 6, bekenden starten doneeractie

De 10-jarige Randy uit IJmuiden raapte op nieuwjaarsdag een cobra 6 van de grond, waarna deze ineens ontplofte in zijn hand. De rechterhand van het jongetje is niet meer te redden en daarmee begint 2021 dramatisch voor het gezin. Bekenden leven ontzettend mee met de familie en starten een doneeractie.

De teller van de doneeractie staat na één dag op 3.500 euro. Het doet initiatiefneemster Alexa Smit goed om te zien hoe betrokken sommige mensen zijn. “Er gaat van alles door je hoofd. Misschien moet Randy’s moeder Amanda wel stoppen met werken en moet het huis worden aangepast. Ze maken medische kosten, hebben ritjes van en naar het ziekenhuis en je gunt ze na deze ellende ook wel een leuke dag weg,” vertelt de IJmuidense Alexa aan Hart van Nederland. Samen met haar dochter Dewi heeft ze zondag de doneeractie via allerlei sociale mediakanalen verspreid.

Volledig geamputeerd

Alexa kent Randy en zijn moeder Amanda al zo’n acht jaar, omdat hun zoons bij elkaar in de klas zaten. “Toen ik hoorde wat er was gebeurd, heb ik Amanda meteen bericht. Het is verschrikkelijk. Ze hebben alles geprobeerd om een gedeelte van zijn rechterhand te redden, maar uiteindelijk is deze volledig geamputeerd.” Het is de nachtmerrie van elke ouder en dat maakt Amanda’s gezin nu mee. “Randy is heel verdrietig en bang dat hij nooit meer kan vissen en motorcrossen. Amanda is vooral heel boos over het feit dat mensen hun vuurwerktroep niet meteen hebben opgeruimd.”

Volgens Alexa is er door het oppakken van de cobra 6 wrijving ontstaan, waarna de bom alsnog is ontploft in de hand van Randy. Ze erkent dat het spelen met vuurwerk voor jonge jongens erg verleidelijk is en dat het moeilijk is om ze tegen te houden: “Het werkt als een soort magneet. Je kunt tienduizendkeer zeggen ‘Doe het niet, maar die interesse blijft. Zeker als er nog allemaal vuurwerk voor het oprapen ligt.” Met het geld dat wordt opgehaald, hopen Alexa en haar dochter Dewi dat het gezin iets meer ademruimte heeft en het een klein lichtpuntje is in deze zware tijd.

Beeld: privéfoto