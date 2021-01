Politie vindt toch meer vuurwerk na explosie in woning Alphen: omgeving opnieuw afgezet

Tijdens aanvullend onderzoek in de flat in Alphen aan den Rijn waar op oudejaarsdag een vuurwerkbom ontplofte, is meer illegaal vuurwerk gevonden. Na die explosie op oudejaarsdag werden drie verdiepingen ontruimd, maar later op de dag mochten bewoners weer naar huis omdat de flat weer veilig werd verklaard. Maandag bleek dat dus niet helemaal het geval.

Deze keer is de flat niet ontruimd, maar werd het Aïdaplein voor een deel afgezet terwijl de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzocht hoe het vuurwerk veilig uit de flat verwijderd kan worden. Het vuurwerk is inmiddels veiliggesteld en wordt meegenomen naar een andere locatie om tot ontploffing te brengen.

Slachtoffer niet aanspreekbaar

Door de vuurwerkbom raakte een 38-jarige man zwaargewond. Hij is nog niet aanspreekbaar. Een 35-jarige man is aangehouden.

Bovenstaande reportage werd eerder uitgezonden

