Wildduikers springen toch de Noordzee in: 'Ze kunnen de nieuwjaarsduik niet organiseren, maar ik bepaal of hij doorgaat'

Officieel ging de traditionele nieuwjaarsduik niet door vanwege corona, maar een hoop mensen konden het toch niet laten. Op het strand van Scheveningen gingen tientallen waaghalzen vrijdagochtend het koude water in. En dat terwijl de reddingsbrigade had gewaarschuwd om niet op eigen houtje een duik te nemen.

Een van de wildduikers komt net uit de Noordzee gelopen. “Ze kunnen op tv zeggen: de nieuwjaarsduik gaat niet door. Maar dat is onzin. Ze kunnen wel zeggen: we organiseren hem niet. Maar ik bepaal of ‘ie doorgaat.”

“We doen het voor vriendschap, vrijheid en gezondheid”, legt een andere zwemmer uit. “Alle vitamines, A, B, C, D, E, ga maar even door, die krijg je hier gratis en voor niks.” Een enthousiasteling is zich net aan het uitkleden voor zijn nieuwjaarsdoop. “Het is een topdag met een regenboog voor de deur”, zegt hij vrolijk. “Wat wil je nog meer? Dit is toch geweldig?”

Reactie reddingsbrigade

Reddingsbrigade Nederland had de afgelopen week juist opgeroepen om de nieuwjaarsduik dit jaar over te slaan. “De oproep is simpel: duik dit jaar niet!”, zegt woordvoerder Ernst Brokmeier. “Normaal gesproken staan er honderden hulpverleners klaar voor de veiligheid. Life guards, medewerkers van het Rode Kruis. Als er dan iets gebeurt kunnen zij direct ingrijpen, maar dat kan nu niet.”

Hij benadrukt hoe groot het risico is, zeker gezien de koude temperatuur van de zee. “Het water is een graad of 7. Dat is flink koud. Als je geen ervaren openwaterzwemmer bent, dan kan het zo zijn dat je een zogenaamde cold shock krijgt. Je spieren verkrampen, waardoor je niet meer goed kunt bewegen. En in het ergste geval kun je zelfs een hartstilstand krijgen. Ook is er kans op onderkoeling.”

