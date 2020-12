Juist nu overlijdt bedenker nieuwjaarsduik: 'Hoe symbolisch: als Ok er niet meer is, ook geen duik'

Maar weinig mensen kennen de naam van de deze week overleden Ok van Batenburg (90) uit Bloemendaal. Toch beleven ieder jaar op 1 januari heel veel mensen een hoop plezier aan het fenomeen dat hij bedacht: de nieuwjaarsduik. Juist in dat ene jaar zonder de traditionele duik, liet Ok het leven. “Hoe symbolisch is het.”

Op 1 januari 1960 deed Ok van Batenburg voor het eerst een nieuwjaarsduik. “Met kerst in 1959 ging hij het testen, of het wel verantwoord was en niemand een hartaanval zou krijgen. De rest is geschiedenis”, vertelt Marcel Tabbers. Tabbers en zijn collega Ruud Cloeck zijn betrokken bij de reddingsbrigade in Bloemendaal en waren goed vrienden van Ok.

Nieuwjaarsduik onverantwoord?

Vooral Cloeck (65) kent Ok al heel lang. Hij kreeg op 5-jarige leeftijd al zwemles van hem. Ok zelf deed aan openwaterzwemmen. “Hij bedacht de nieuwjaarsduik om de start van het openwaterseizoen in te luiden. Hij wilde iets ludieks doen en dacht: we gaan met z’n allen in zee zwemmen”, aldus Cloeck.

Toen Ok de nieuwsjaarsduik introduceerde, stribbelde de zwembond aanvankelijk tegen. De duik in het ijskoude water zou onverantwoord zijn. Hoe Ok daarover dacht? “Hij vond het onzin dat het onverantwoord was”, zegt Cloeck. “Hij wist echt wel wat hij deed. Maar in die tijd was het allemaal nogal vreemd. Nu is het vrij gebruikelijk om na een saunabezoek in een ijsbad te stappen om af te koelen.”

Tienduizenden mensen

Het fenomeen de nieuwjaarsdijk werd ieder jaar groter en groter. Nu springen er jaarlijks 60.000 mensen het koude water in op nieuwjaarsdag. In Scheveningen, waar de meeste mensen zich naar toe komen voor de nieuwjaarsduik, genoot Ok van de belangstelling, weet Marcel Tabbers. “Als hij op het podium stond voor 10.000 man vond hij dat fantastisch.”

Tabbers en Cloeck omschrijven Ok van Batenburg als een markante man. “Hij was niet van de gebaande paden, zoveel is zeker. Hij was recalcitrant. Dat maakt hem Ok”, aldus Tabbers.

Dit jaar geen nieuwjaarsduik

Vanwege de beperkende maatregelen om het coronavirus te stoppen, is er dit jaar geen landelijke nieuwjaarsduik. Juist nu is bedenker Ok overleden. “Hoe symbolisch is het? Als Ok er niet meer is, geen nieuwjaarsduik”, aldus Tabbers.

De verwachting is wel dat mensen door het hele land op hun eigen houtje het koude water induiken op 1 januari. Er is ook een alternatieve nieuwjaarsduik georganiseerd: de Nieuwjaarsduik uit Blik. Met blikken Noordzeewater kunnen mensen coronaproef een eigen ‘nieuwjaarsduik’ nemen op bijvoorbeeld het eigen balkon of in de douche.