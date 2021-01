Aantal nieuwe coronabesmettingen met bijna 1200 gedaald

Het afgelopen etmaal zijn 7438 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een daling met bijna 1200 ten opzichte van zaterdag. Dat blijkt uit cijfers over het aantal positieve tests van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In 24 uur tijd stierven 47 patiƫnten aan de gevolgen van het coronavirus. Zaterdag waren dat er 38, vrijdag, op de eerste dag van het nieuwe jaar, 98. Wanneer een coronapatiƫnt sterft, wordt dit soms overigens pas na een tijdje doorgegeven.

Brabant stijgt hard

De meeste nieuwe besmettingen, 594, werden geregistreerd in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In de regio Utrecht werden 427 nieuwe besmettingen gemeld en 413 in Twente. In de veiligheidsregio Noord-Holland Noord kwamen er 402 besmettingen bij en in Brabant-Zuidoost 393. In Amsterdam zijn 249 nieuwe coronagevallen geregistreerd, Den Haag volgt met 167 nieuwe besmettingen, Rotterdam met 124, Breda 121 en Almere 113.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 821.189 mensen positief getest op het coronavirus en overleden 11.612 personen.

ANP

