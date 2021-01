OM gaat uit van misdrijf als doodsoorzaak 14-jarige Lotte uit Almelo

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland gaat ervan uit dat het 14-jarige meisje dat zondagmiddag dood is aangetroffen in Almelo om het leven is gekomen door een misdrijf. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de sectie op haar lichaam. In het belang van dit onderzoek worden er op dit moment geen verdere mededelingen gedaan, zo stelt het OM vrijdag.

In verband met het overlijden zijn drie personen aangehouden, een vader en zijn twee minderjarige zonen. Zij zitten in voorlopige hechtenis. Hun voorarrest is met twee weken verlengd, werd donderdag al duidelijk. De rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo liet toen weten “voldoende redenen te zien om de drie langer vast te houden”. De man en jongens worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje.

Sloot achter bedrijventerrein

Het lichaam van het meisje werd zondag na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. Diezelfde avond werden de jongen uit Almelo en de man uit Wierden opgepakt. Maandagavond werd de derde verdachte opgepakt.

ANP

