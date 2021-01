Mirac is de beste pakketbezorger van Nederland: 'Hij is altijd op tijd en denkt aan iedereen'

Het was een heugelijke dag voor pakketbezorger Mirac Topsakal. Hij werd vrijdag verkozen tot de postbezorger van het jaar. In Wageningen wordt hij op handen gedragen. Hij staat voor iedereen klaar, is altijd vrolijk is en niet geheel onbelangrijk: zijn pakketten zijn áltijd op tijd.

Postbezorger van het jaar wordt je niet zomaar, daar moet je veel voor in huis hebben. De buurtbewoners in Wageningen kennen hem als een ‘lieverd’ en een harde werker.

“Hij is altijd op tijd. Ik weet niet hoe hij dat doet”, vertelt iemand uit de buurt. De buurman van een paar huizen verderop kan dit beamen en is duidelijk ook fan. “Hij kent iedereen. Hij denkt aan iedereen”, vertelt hij.

Bijzonder cadeau

Om deze reden werd Mirac door PostNL verrast en in het zonnetje gezet. Nietsvermoedend trof hij zijn collega’s aan na een lange dienst. ”Hij kreeg de meeste stemmen en dat verdient een cadeau”, vertelt zijn baas. Omdat hij al 16 jaar niet in zijn geboorteland Turkije is geweest, kreeg hij een reischeque om zijn familie na lange tijd weer eens te kunnen bezoeken. “Nu kan hij zodra het weer kan naar zijn vaderland en dat verdient hij ook.”

Mirac is zichtbaar geëmotioneerd. “Het is gewoon even teveel”, is het enige dat hij op dat moment kan zeggen.