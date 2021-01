Nederlanders kritisch op ondernemers die ondanks lockdown opengaan

Horecaondernemers en winkeleigenaren zijn er klaar mee. Door de lockdown moeten ze hun zaken gesloten houden en missen ze een hoop inkomsten. Daarom wil een groep ondernemers op 20 januari hoe dan ook de deuren opengooien. Niet iedereen heeft daar begrip voor, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland.

Ruim drieduizend mensen deden mee aan het onderzoek. Van hen zegt 51 procent: hou je gewoon aan de lockdown, ook als die wordt verlengd. Want des te sneller zijn we er ook weer uit. Een iets kleine groep, 47 procent, heeft juist wel begrip voor de opstandige actie van de ondernemers.

‘Nederland is eigenwijs’

“Als Nederland niet zo eigenwijs zou zijn, waren de besmettingen waarschijnlijk al lang minder”, reageert een tegenstander. Sommige mensen pleiten er zelfs voor om steunregelingen van deze ondernemers stop te zetten.

Anderen zijn milder. “Ik heb er wel begrip voor. Ik zou niet in hun schoenen willen staan. Het water staat ze aan de lippen. Echt verschrikkelijk zeg.”

Meerderheid steunt verlengde lockdown

Als winkels ondanks de lockdown toch weer opengaan, zouden mensen er dan spullen gaan kopen? De meeste mensen, 63 procent, zouden dat niet gaan doen. Zij houden zich netjes aan de regels. Opvallend is dat een derde stiekem wel wat zou kopen.

Van de deelnemers aan het onderzoek steunt 66 procent een, vrijwel zekere, verlenging van de lockdown. Iets meer dan een kwart wil de strenge maatregelen nu opheffen.

