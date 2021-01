Ook huisartsen met prioriteit gevaccineerd: 'Zo snel mogelijk'

Ook huisartsen zullen met prioriteit een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Dat heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging bekendgemaakt na overleg met het ministerie van VWS. Volgens de LHV gaat de vaccinatie op zo kort mogelijke termijn gebeuren. De precieze uitwerking volgt nog.

“We hebben vandaag een duidelijke afspraak gemaakt met VWS: iedereen die een rol heeft in de huisartsenspoedzorg maakt onderdeel uit van de keten acute zorg en gaat zo snel mogelijk gevaccineerd worden”, aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV.

Zaterdag liet het ministerie van VWS weten dat het zorgpersoneel dat werkt in de acute zorg op korte termijn zal worden gevaccineerd. In de eerste berichten daarover werden de huisartsen niet expliciet genoemd. VWS en LHV hebben daarom overleg gevoerd over het moment van vaccineren van de huisartsen.

ANP