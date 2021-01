Oudere man haalt vechtende honden uit elkaar en krijgt klappen, 40-jarige Vlissinger aangehouden

Een 67-jarige man uit Vlissingen is vrijdagochtend geslagen en geschopt toen hij twee vechtende honden uit elkaar wilde halen. Een 40-jarige inwoner van de Zeeuwse stad is aangehouden en zit vast.

Het slachtoffer liet zijn hond uit en kwam de andere man tegen die zijn hond los liet lopen. Die hond viel de hond van het slachtoffer aan. De 67-jarige probeerde de vechtende honden uit elkaar te halen, maar toen werd hij geschopt en geslagen door de andere man. Omstanders hielpen het slachtoffer en de politie werd te hulp geroepen.

De politie heeft de 40-jarige man even later in zijn woning aangehouden. Zijn identiteit was bekend. He slachtoffer raakte lichtgewond en is bij de huisartsenpost behandeld.

Tekst: ANP

Beeld: Unsplash

