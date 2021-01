Om een verdere verspreiding van de Britse coronavariant te voorkomen, moet de grens met het Verenigd Koninkrijk worden gesloten. Dat vindt een meerderheid van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2200 mensen.

De zorgen om de nieuwe Britse coronavariant zijn groot. OMT-lid Menno de Jong pleitte er dinsdag voor dat scholen dicht moeten blijven tot er meer duidelijk is over de mogelijk veel besmettelijkere variant. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg stelt woensdag dat geen enkel zorgsysteem in de wereld bestand is tegen een zo snelle verspreiding van het aantal besmettingen. “Niet in het Verenigd Koninkrijk, niet in Duitsland en ook niet in Nederland.”

Sluiten van de grens goed idee

Als het aan 88 procent van de Nederlanders ligt, sluit de grens met het Verenigd Koninkrijk om verdere verspreiding van de nieuwe variant in te dammen. Alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk en alle passagiersvervoer via veerboot of trein moet volgens deze meerderheid worden stilgelegd. Alleen transport zou een uitzondering verdienen.

“Vluchten vanuit risicovolle landen hadden allang stil moeten liggen”, bekritiseert een respondent het coronabeleid van de overheid. “Het kabinet is te traag met beslissingen nemen, het is dweilen met de kraan open. Nu is het te laat.” Een ander vindt juist dat grenzen sluiten geen zin heeft. “Zodra ze weer open zijn, vliegt het virus weer naar binnen.” Volgens deze respondent is groepsimmuniteit de beste remedie. “Virus laten waaien en immuun worden.”

Slechts tien procent van de Nederlanders vindt het sluiten van de grens met Groot-Brittannië geen goed idee. Twee procent heeft geen mening over dit onderwerp.

