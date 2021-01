Geen enkel zorgsysteem in de wereld kan een zo snelle verspreiding van het aantal besmettingen aan zoals nu in Engeland gebeurt. Daarvoor waarschuwt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg woensdag. “Niet in het Verenigd Koninkrijk, niet in Duitsland en ook niet in Nederland.”

Kuipers kijkt met grote zorgen naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, laat hij weten in een technische briefing in de Tweede Kamer. Nu de Britse coronavariant in alle hevigheid over het eiland rondwaart worden de ziekenhuizen daar overspoeld met coronapatiënten. Onder andere in de hoofdstad Londen kunnen ze de stroom amper aan.

‘Britse coronavariant is grote onzekere factor’

De LNAZ-voorzitter praat de Kamerleden bij over de recente ontwikkelingen met het virus, maar zegt geen prognose te kunnen doen over de komende tijd vanwege de onvoorspelbaarheid van de nieuwe mutatie. Die is niet schadelijker voor de gezondheid, maar wel een stuk besmettelijker.

“Deze variant is een grote onzekere factor, een grote zorg”, aldus Kuipers. Hij waarschuwt daarom dat de verspreiding van het virus hierdoor kan echt heel hard gaan. En dat kan ook snel gevolgen hebben voor de zorg van coronapatiënten. “Als de druk op de ziekenhuizen zo groot is, kom je altijd ergens tegen limieten aan.”

‘Zorgpersoneel is nu buiten adem’

Als er geen mutatie zou bestaan, zou Kuipers tevreden zijn over de daling die is ingezet. Eind deze maand zou het aantal opgenomen coronapatiënten dan rond de 2.000 uitkomen, is de schatting. Maar de instroom in ziekenhuizen is volgens de LNAZ-voorzitter nu met 200 per dag nog wel vijf keer hoger dan ‘signaalwaarde’ van veertig opnames per dag.

Hij wees op de huidige bezetting op de intensive cares. Half maart lagen daar honderd coronapatiënten, half oktober waren dat er 300, half december 500 en nu 700. “In maart waren we aan het joggen, in oktober was het rennen, in december flink rennen en in januari is het buiten adem zijn. Om daar dan nóg een tandje bij te doen, is lastig”.

