Auto's glibberen en glijden van de weg: gladheid zorgde voor veel ongelukken

Het was zaterdagochtend in het grootse gedeelte van ons land gevaarlijk glad. Op sommige plaatsen was het behalve glad ook mistig. Die combinatie zorgde voor veel ongelukken. Auto’s belandden in de vangrail of de sloot.

Het KNMI waarschuwde weggebruikers voor mogelijk gevaarlijke situaties in het verkeer vanwege mist en gladheid in een groot deel van het land en riep daarvoor de zogeheten code oranje uit voor grote delen van het land. Even voor 11.30 was dat overal weer opgeheven.

Rijkswaterstaat riep automobilisten op hun reis waar mogelijk uit te stellen vanwege de gladheid door ijzel. De GGD in Friesland adviseerde mensen die een coronatest wilden komen laten doen langs te komen als het weer vertrouwd is om de weg op te gaan.

Verraderlijk

In de gebieden waar het glad was gebeurden ongelukken. Zo belandden door extreme gladheid in de omgeving van Staphorst twee auto’s in de sloot ter hoogte van het restaurant De Lichtmis. Ook vloog er een auto uit de bocht op de Hasselterweg in Rouveen. Volgens de ANWB was weer vooral verraderlijk omdat je niet aan de natuur kunt zien dat het glad is. “Er zijn geen bomen wit of zo”, aldus een woordvoerder. Ook op de A6 tussen Lelystad en Almere gebeurden drie ongelukken. De weg was dicht, en bij Almere-Poort was de afrit dicht. Inmiddels kan er weer over de weg gereden worden. Ook in Brabant gebeurden ongevallen door de gladheid, zoals op de A2 bij Den Bosch.

ProRail meldde dat de treindienst zaterdagochtend last ondervond van ‘rijpvorming’. Dit is een dun ijslaagje op de bovenleiding die er razendsnel kan aanvriezen. Hierdoor krijgen treinen niet altijd voldoende spanning om optimaal te kunnen rijden. Reizigers kregen het advies voor vertrek de reisplanner te checken.