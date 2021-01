Code oranje vanwege ijzel en gladheid: stel je reis waar mogelijk uit

Rijkswaterstaat roept automobilisten op om hun reis in het noorden van het land waar mogelijk uit te stellen vanwege de gladheid door ijzel. De gladheid zorgt voor gevaarlijke rij-omstandigheden, aldus Rijkswaterstaat. Verwachting is dat de ijzel later deze ochtend is verdwenen.

De ANWB meldt dat de A6 van Lelystad naar Muiden dicht is door ijzel. Bij Almere-Poort is de afrit dicht. Automobilisten kunnen keren bij af- en oprit Muiderberg.

Code oranje

Het KNMI heeft in het noorden van Nederland code oranje afgegeven vanwege de ijzel. Op verschillende plekken in het noorden van het land zijn volgens de politie ongelukken gebeurd.

Weer aankomende dagen

De dag begint verder met opklaringen en vooral in het zuiden, en deels midden en oosten van het land mist en lokaal ook dichte mist. In het noorden hangt meer bewolking en valt een (winterse) bui. Het kwik ligt daar al iets boven nul. In de loop van de ochtend volgt ook de rest van het land. 

Vanmiddag schijnt de zon geregeld, alleen in het zuidoosten is de grijzigheid hardnekkig en komt de zon pas later vandaag af en toe tevoorschijn. Daar is het met temperaturen net boven nul ook een stuk kouder dan in de rest van het land, waar het 4 tot 7 graden wordt. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind, die aan de kust soms even vrij krachtig kan worden.

Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In het midden en zuiden van het land ontstaat wederom mist, in het noorden niet of nauwelijks. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten en is veelal zwak van kracht. De temperatuur daalt op grote schaal tot net iets onder het vriespunt. Op de koudste plekken wordt het -4 graden. Dat meldt Weer.nl.

Eerst milder, daarna weer koud?

Morgen is het in eerste instantie grijs en mistig, maar dit lost geleidelijk op, waarna de zon zich soms even laat zien. Vanuit het noordwesten trekken ook al snel weer wolken het land in, waaruit lokaal een drup regen valt. De zuidwestelijke wind is zwak tot aan de kust matig, maar kan in de loop van de dag op de Wadden soms even aantrekken tot krachtig, ofwel een windkracht 6. De temperatuur varieert van 2 graden in Limburg tot 6 graden aan zee.

Na het weekend ligt de grens van mildere lucht vanuit het zuidwesten en koudere lucht vanuit het noordoosten precies boven onze omgeving. Op basis van de huidige berekeningen begint de week met zachtere lucht, maar lijkt er vanaf woensdag een koudere noordweststroming op te steken. De onzekerheid is echter groot.

Foto: Frank Herfst