Automobilisten opgepast: gladde wegen verwacht vanwege lage temperaturen

Het wordt komende nacht en morgenochtend flink oppassen geblazen op de weg. Winterse buien en bevriezing van natte wegdelen kunnen lokaal voor verraderlijke gladheid zorgen. Dit geldt volgens Weer.nl voor het binnenland in de oostelijke helft van ons land. Daar duiken de wegdektemperaturen net als afgelopen weekend weer onder het vriespunt.

Vorige weekend glibberde, door het hele land, verschillende auto’s van de weg. Rijkswaterstaat had toen ook opgeroepen om op te passen voor de gladheid.

Dinsdagavond is het op veel plaatsen helder en gaat de wind een beetje liggen. Daardoor koelt het snel af richting het vriespunt. Komende nacht en aan het begin van de woensdagochtend daalt de temperatuur in het binnenland tot het vriespunt. In het oosten en zuidoosten kan het regionaal 1 of 2 graden vriezen. Ook de wegdektemperaturen zakken op grote schaal iets onder het vriespunt en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Winterse buien met ijzel

Vannacht trekken vanuit het noordwesten enkele winterse buien het land binnen. Deze buien trekken over het noorden en noordoosten richting het midden en oosten van ons land en Limburg. In de zuidwestelijke helft blijft het overwegend droog, maar is een lokale bui niet uitgesloten. Tijdens de buien stijgt het kwik boven het vriespunt en valt naast regen ook wat korrelhagel of smeltende sneeuw. Kleine kans dat het ergens in Nederland compleet wit wordt.

Verraderlijk is dat na een winterse bui in opklaringen de temperatuur snel weer onder het vriespunt kan zakken, net als de wegdektemperatuur. Nog gevaarlijker is als de wegdektemperatuur tegen de vroege ochtend tijdens een bui nog onder het vriespunt ligt. Regen of winterse neerslag bevriest dan direct op de weg, wat resulteert in ijzel.

Afgelopen zaterdag gebeurde dat ook, waardoor het KNMI in de ochtend zelfs even code oranje uitgaf. Helaas gebeurden tientallen ongelukken. Zo erg wordt het vannacht waarschijnlijk niet, maar alertheid is zeker op zijn plaats.

Nachten blijven koud

Donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht is het koud met minima tussen 0 en plaatselijk -6 graden. Het is dan droog en door een drogere oostenwind is de kans op rijpvorming op de weg klein. Ook worden geen winterse buien meer verwacht.

Zeeland maakt donderdag wel kans op wat lichte smeltende sneeuw, waardoor het een beetje wit en plaatselijk glad kan worden. Overdag wordt het ook gevoelig kouder, terwijl het vandaag en morgen nog een graad of 7 is, moeten we het donderdag doen met 4 graden en vrijdag en zaterdag is het nog maar een graad of 2 boven het vriespunt.

Zaterdag op grote schaal glad door sneeuw?

De koudere lucht wordt zaterdag verdreven. Aan het eind van de ochtend trekt een neerslaggebied het land binnen en regen gaat landinwaarts al snel over in smeltende sneeuw die ook even blijft liggen. Vooral in het zuidoosten en oosten kan in de loop van de middag een flinke sneeuwlaag vormen van circa 5 cm. Omdat achter de storing zachte lucht het land binnenstroomt, gaat de neerslag zaterdagavond waarschijnlijk over in regen. In het westen van het land gebeurt dit zaterdagmiddag al en is de kans op een tijdelijk witte wereld kleiner.

Vanaf zondag komen we tijdelijk in zachte lucht terecht. Maar de winterkou ligt op de loer en komt volgende week steeds dichter bij ons land.

