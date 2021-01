Bewoners van de wijk het Zangerskwartier in het Noord-Hollandse Wognum wisten op oudejaarsavond even niet waar ze het zoeken moesten toen er een enorme knal te horen was. Later bleek wat de oorzaak was: een gigantische vuurwerkbom in een fietstunneltje onder de N241 door.

Op een filmpje dat veel wordt gedeeld op internet is te zien en te horen hoe enkele jongeren weglopen uit het tunneltje waarna er kort daarop een ontploffing plaatsvindt, gevolgd door een vuurwolk. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Het gaat volgens een woordvoerder vermoedelijk om een zelf samengesteld stuk vuurwerk of explosief dat ontploft is.

De ontploffing zorgt voor een geelgloeiende paddenstoelvormige vuurwolk, is te zien op de beelden. Omstanders duiken weg.

Flinke schade

De schade aan het tunneltje was ‘ernstig’ waardoor zelfs enige tijd het verkeer moest worden afgesloten. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat aan de redactie weten dat de medewerkers van een naastgelegen ambulancepost zich rot zijn geschrokken. Door de knal is zelfs een ruit gesneuveld.

Volgens een buurtbewoner was de klap enorm hard: “Op een gegeven moment was er een soort schok en alle ramen in het huis trilde in de sponningen. Ik ben naar buiten gegaan en de hele buurt stond buiten om te kijken wat er was. We konden niks zien en zijn weer naar binnen gegaan. Als ik de reacties lees op Facebook dan is die schokgolf over heel Wognum gegaan want overal trilde de ramen.”