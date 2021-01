Familie maakt zich zorgen over vermiste Ichelle (29): 'Zeker met kerst zou ze ons niet alleen laten'

De familie van Ichelle van de Velde maakt zich grote zorgen. De 29-jarige vrouw uit het Zeeuwse Oostburg is sinds twee weken vermist. Ze werd op 14 december voor het laatst gezien door een familielid.

“We hebben nog steeds geen enkel spoor”, zo vertelt Jeffrey van de Velde, de broer van Ichelle. “Het is niets voor mijn zus om weg te gaan, en om de kat en haar winkel alleen achter te laten. Ze heeft ons ook achtergelaten met de feestdagen. Zeker met kerst zou ze ons niet alleen laten.” Al sinds dag 1 is de familie naar haar op zoek en de politie is inmiddels ook ingeschakeld. “Er hoeft maar één iemand haar gezien te hebben en we hebben een puzzelstukje”, zo hoopt Jeffrey dat zijn oproep gehoord wordt.

Speurhonden gaan zoeken

“Die maandag was ze nog bij mijn oma geweest. Zij zei dat het zoals vanouds is gegaan.” De broer vertelt dat er daarna nog wat kort contact is geweest, maar dat het sinds een tijdje stil ligt. “Ze heeft aangeven dat ze even was meegereden met iemand, of dat het klopt weten we niet… We hebben allerlei scenario’s in ons hoofd. We houden alle opties open.” Zondag komt een team met speurhonden zoeken naar de vrouw. Haar broer hoopt op het beste. “Ze is een vrolijk persoon, heeft veel vrienden en familie. En is geliefd, absoluut.”

Recht om te verdwijnen

Een politiewoordvoerder zegt tegen Hart van Nederland dat de vermissing bekend is, maar dat de politie op dit moment niet zo veel kan doen. “Mevrouw is meerderjarig. Ze mag weg als ze daarvoor kiest. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor een misdrijf.” De politie houdt de vermissing wel in de gaten.