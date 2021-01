Fabrikant roept hondenbrokken met te veel vitamine D terug

Bepaalde partijen droogvoer voor honden van het merk Pedigree bevatten mogelijk te veel vitamine D. Dat kan bij langdurig gebruik schadelijk zijn voor de gezondheid van de dieren. Daarom roept het verantwoordelijke bedrijf Mars de brokken terug.

Het gaat om producten met de volgende batchcodes en houdbaarheidsdatum: Pedigree Mini Adult Rund 1,4 kg (046C9MIN05, tot 11-11-2021), Pedigree Mini Adult Rund 1,4 kg (046D9MIN05, tot 12-11-2021) , Pedigree Droog Adult Kip 10 kg (047A9MIN08, tot 15-2-2022), Pedigree Droog Adult Lam 10 kg (046A9MIN08, tot 8-2-2022) en Pedigree Droog Adult Lam 3 kg (046A9MIN05, tot 8-2-2022).

Waarschuwing

“Als een hond van het betreffende product heeft gegeten en tekenen van ziekte vertoont, zoals overmatig drinken en urineren, raden we aan contact op te nemen met een dierenarts”, waarschuwt Mars.

De kopers kunnen met het bedrijf contact opnemen via het contactformulier op www.mars.nl of via 0800-733 44 73.

ANP