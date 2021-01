Op expeditie naar de poolcirkel om een gedenksteen op te knappen: Erik zoekt expeditieleden

Een reis helemaal naar de poolcirkel om daar een gedenksteen op te knappen. Het is de droom van Erik Verheul om zo het verhaal van zeven Nederlandse walvisvaarders te vertellen die daar in de winter van 1635 stierven aan scheurbuik. Hij kan deze reis echter niet alleen maken, en daarom zoekt hij expeditieleden die met hem meegaan.

Als alles meezit, gaat Erik in september naar de gedenksteen op Amsterdameiland bij Spitsbergen. Hij reist mee met reisorganisatie Oceanwide Expeditions, die speciaal voor hem de reis hebben aangepast zodat ze langs het monument komen. Normaal gaat de reis langs ijsberen, dé toeristische trekpleister. Nu de reis is aangepast, gaat die niet meer langs de ijsberen.

“Maar mensen willen ijsberen zien. Als mensen zeggen: ‘Die hoop stenen interesseert me niet, doe mij maar een ijsbeer’, dan gaat de expeditie niet door. Pas als ik voldoende medereizigers heb, mag ik die steen restaureren”, zegt Verheul tegen Hart van Nederland. Minstens tien mensen moeten mee om de reis door te laten gaan.

Lees ook: Nederlandse Job (39) op Spitsbergen tijdens slaap gedood door ijsbeer

Onleesbare tekst

In 2008 is Verheul al een keer bij de plek geweest als toerist. “Ik vond sneeuw en ijs altijd al mooi. Toen ben ik daar met een zeilboot heen geweest”, zegt hij. Daar zag hij de gedenksteen, en maakte er een foto van. Eenmaal thuis heeft hij zich pas in de steen verdiept. “De tekst is bijna niet meer te lezen. Maar toen ik de tekst had ontcijferd, dacht ik: wat een mooi verhaal.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Het verhaal gaat volgens Verheul over zeevaarder Willem Barentsz die Spitsbergen heeft ontdekt. Daarnaast gaat het over twee keer overwinteren, waarvan er een goed afliep, en de ander niet.

Vervolgens is Verheul in 2014 met zijn werk bij de Koninklijke Marine weer naar Spitsbergen afgereisd, dit keer naar het eiland Jan Mayen. Daar heeft hij voor het eerst een gedenksteen gerestaureerd. “Dat vond ik zo’n groot avontuur. Toen ben ik op het idee gekomen om ook die steen die ik in 2008 had gefotografeerd op te gaan knappen.”

Lees ook: Anne en Sander zaten vast op Antarctica-cruise: ‘Dan wil je alleen nog maar naar huis’

Wie gaat met hem mee?

Nu de Noren het plan van Verheul hebben goedgekeurd, zoekt hij nog medereizigers. Voor de reis, die voor een week 2700 euro kost exclusief vlucht, moet je volgens Verheul wel een goede conditie hebben. “Het vraagt wel meer dan een normale reis. Het is koud en je moet goede kleding hebben.” In september zal de temperatuur het volgens Verheul rond het vriespunt liggen.

Daarbij is het belangrijk dat de medereizigers geïnteresseerd zijn in de natuur en historie van Spitsbergen, zegt Verheul. “Er is één dag gereserveerd om de steen te restaureren, maar ik kan zo een hele week over het verhaal vertellen.” Hierna is Verheul nog niet klaar: op Nova Zembla staan nog twee gedenkstenen. “Die wil ik hierna gaan opknappen.”

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.