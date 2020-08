Nederlander (39) op Spitsbergen tijdens slaap gedood door ijsbeer

Een 39-jarige Nederlandse man is vrijdagochtend gedood door een ijsbeer op de eilandengroep Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. De man lag te slapen in een tentje en werd aangevallen door de ijsbeer.

Na de aanval door de ijsbeer is de man naar het ziekenhuis gebracht, maar hij kon niet meer geholpen worden. Niemand anders raakte gewond. Volgens RTL Nieuws zijn zes personen in shocktoestand opgenomen in het ziekenhuis.

De Nederlander, het zou gaan om de 39-jarige Job uit Amsterdam, lag waarschijnlijk met zes anderen te slapen op een kampeerplek. Hij was onderdeel van een groep kampeerders en zou gewerkt hebben voor de Longyearbyen Camping. Uit een Facebookbericht blijkt dat hij in juli op het laatste moment is bijgesprongen zodat de camping open kon.

‘Nog nooit meegemaakt’

“Hij weet wat hij moet doen, want hij beheerde de camping in de zomer van 2018 ook al”, is te lezen in het bericht. Op de Facebookpagina van de camping staat ook een bericht over het overlijden. “We betuigen onze oprechte condoleances aan de familie en dierbaren van de overledene. In de 44 jaar dat Longyearbyen Camping bestaat, hebben we zoiets nog nooit meegemaakt en we zijn zelf in shock.”

Het is voor de betrokkenen nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. “Op dit moment weten we niet de details van wat er is gebeurd. De gouverneur doet onderzoek naar het incident en vraagt ​​iedereen voorlopig uit de buurt te blijven.”

Beer doodgeschoten

De ijsbeer is doodgeschoten door een van de andere kampeerders. “Hij liep vervolgens naar het vliegveld, dat vlakbij is”, aldus de plaatsvervangend gouverneur van Spitsbergen. De beer zou later dood zijn aangetroffen op de parkeerplaats van het vliegveld.

IJsberen zijn een beschermde soort en het is alleen toegestaan ​​om erop te schieten voor zelfverdediging en als laatste redmiddel. Volgens lokale media zijn mensen op Spitsbergen wettelijk verplicht om de middelen bij zich te hebben om gevaarlijke dieren weg te jagen of zichzelf te verdedigen.

IJsberen op Spitsbergen

Op Spitsbergen, geleden tussen het noordelijkste puntje van Europa en de Noordpool, leven bijna duizend ijsberen, volgens het Norwegian Polar Institute. Spitsbergen maakt deel uit van het Koninkrijk Noorwegen. Er wonen zo’n drieduizend mensen.

Volgens de lokale autoriteiten is dit het eerste dodelijke incident met een ijsbeer in negen jaar tijd. In 2011 viel een ijsbeer een groep Britse kampeerders aan, waarbij een 17-jarige jongen omkwam en vier anderen ernstig gewond raakten.

Gert Polet is Noordpoolexpert bij WNF. Hij ziet steeds vaker dat ijsberen mensen aanvallen. “Ze komen steeds vaker in conflict. Dat komt door het gesmolten zee-ijs. IJsberen zijn afhankelijk van dat ijs, maar moeten nu voedsel zoeken aan land.”

Beeld: vg.no / Siri Åbø Wiersen, Svalbardposten