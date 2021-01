Dode (62) bij woningbrand in Rotterdam, politie houdt man (27) aan

Een 27-jarige Rotterdammer is woensdagochtend vroeg aangehouden na een woningbrand in zijn woonplaats. Bij die brand trof de brandweer een zwaargewonde man (62) aan, die niet veel later overleed, meldt de politie.

De brand woedde in de nacht van dinsdag op woensdag in een woning aan de Oosterse Tuin in de wijk IJsselmonde. De hulpdiensten werden er rond 0.30 uur over gewaarschuwd door omwonenden.

Vermoedelijk misdrijf

Vanwege de aard van de verwondingen van de zwaargewonde man vermoedde de politie dat sprake was van een misdrijf. Daarop werd de woning aangemerkt als plaats delict. De Rotterdammer kwam al snel naar voren als verdachte. De man werd daarop in een woning aangehouden.

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand en de relatie tussen de verdachte en slachtoffer

