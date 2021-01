In een verpleeghuis in Rotterdam is woensdagochtend brand uitgebroken. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse met meerdere ambulances. Alle bewoners worden op dit moment geëvacueerd.

Rond 6.00 uur werd er groot alarm geslagen vanwege grote rookontwikkeling in verpleeghuis Aafje Smeetsland aan de Pietersdijk in de wijk IJsselmonde. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt aan Hart van Nederland dat alle bewoners geëvacueerd worden. Het gaat om 37 kwetsbare ouderen.

Het is onduidelijk hoeveel bewoners er naar het ziekenhuis zijn gebracht. De zegsman kan niets zeggen over eventuele slachtoffers. Wel zouden enkele bewoners ademhalingsproblemen hebben omdat ze rook hebben ingeademd.

Beeld: Video Duivestein