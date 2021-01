De gedupeerde horecaondernemer Ardi Anker kan nauwelijks bevatten wat er afgelopen nacht gebeurd is: door een carbidkanon is er enorme schade aangericht aan zijn hotel in Joure.

Niet alleen is er schade in het hotel, ook bij de omliggende panden liggen de ramen er uit. Het was een enorme ravage in het centrum van Joure. Gedupeerden zijn dan ook veel bezig met puinruimen.

Anker kan nog niet echt geloven wat er gebeurt is. “Nu pas dringt het een klein beetje bij me door”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Het is hier één grote chaos.” In zijn hotel liggen overal glasscherven van de gesprongen ramen. “Boven, beneden, zelfs aan de overkant van de straat bij ons woonhuis. Ongelooflijk, wie doet nu zoiets?”

Ook staat hij even stil bij wat er had kunnen gebeuren. Op het moment van de ontploffing waren er gasten in het hotel die door het inmiddels gesprongen raam naar buiten zaten te kijken. “Het had nog wel veel erger kunnen aflopen.”

Aangifte tegen daders

Vrijdag zijn Ardi en zijn vrouw Anne Klare vooral bezig met puinruimen, maar daarnaast blijven ze ook hun zaak runnen. “We zijn de hele ochtend alweer druk geweest met het klaarmaken van ontbijtjes voor onze hotelgasten en schoonmaken van de kamers. Dat gaat allemaal gewoon weer door natuurlijk. In de loop van de middag ga ik aangifte doen bij de politie.”

Anker hoopt dat de politie gauw werk maakt van zijn aangifte. Hij heeft in ieder geval bruikbare informatie om de daders op te sporen. “Het waren zo’n zes mensen. Het carbidkanon trokken ze voort met een witte Volkswagen Polo.” Ook geeft de horecaondernemer aan dat hij de daders via Facebook heeft gevonden. “Ik neem aan dat zij gauw een bezoekje kunnen verwachten. En anders ga ik zelf wel langs.”

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de melding afgelopen nacht is gedaan en dat zij wachten op de aangifte. “Tot die tijd wil ik hier inhoudelijk nog niet op reageren.”

