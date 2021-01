Carbidkanon Joure wordt vernietigd, dorpelingen beginnen inzamelingsactie voor gedupeerde hotelier

De twaalf mannen die zich vrijdag bij de politie meldden na een incident met een carbidkanon in Joure hebben verklaard dat dat per ongeluk is gebeurd. Het carbidkanon dat zij meesleepten ging af bij een hotel dat door de klap enorme schade opliep. De twaalf zijn verhoord en mochten daarna naar huis, in afwachting van verdere stappen.

De klap zorgde oudejaarsavond voor een enorme ravage. Hoteleigenaar Ardi Anker reageert verontwaardigt als hij hoort dat het per ongeluk zou zijn gebeurd. “Leugens!”, zegt Anker tegen Hart van Nederland. “Dit was een doelbewuste actie. Op camerabeelden zie je mensen uitstappen en de telefoons pakken om alles goed te filmen. Het was zeker geen ongeluk.”

Anker is de komende dagen nog druk in de weer om alle schade te inventariseren. “Alle schade zal vergoed moeten worden. Honderd procent. En dan hebben we het nog niet over de emotionele schade. Want ik merk aan mezelf dat de impact psychisch ook erg groot is.”

De hotelier is erg dankbaar voor alle steun die hij ook ontvangt van alle dorpelingen. Er is zelfs een inzamelingsactie opgezet. Inmiddels is er al bijna 1.000 euro opgehaald.

Kanon wordt vernietigd

De twaalf meldden zich samen zelf op het bureau. Elf komen uit de gemeente De Fryske Marren, een uit Heerenveen. Een politiewoordvoerster: “Het spreekt in hun voordeel dat ze zich zelf kwamen melden.” Het is niet duidelijk of de verdachten al contact hebben gehad met de hoteleigenaars. Dat er een schadevergoeding is aangeboden, zoals lokale media melden, kan de politiewoordvoerster niet bevestigen.

Het carbidkanon is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

