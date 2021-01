Burgemeester vooraf nauw betrokken bij omstreden Duindorp-demonstratie, gemeente betaalde 10.000 euro mee

De Haagse burgemeester Jan van Zanen was vooraf persoonlijk nauw betrokken bij de omstreden demonstratie op oudejaarsdag in Duindorp. Van Zanen was aanwezig bij gesprekken tussen de gemeente en de organisatoren over de alternatieve activiteiten in Duindorp na het afblazen van de vreugdevuren. Ook droeg de gemeente financieel bij: de feestelijke verlichting van circa 10.000 euro werd betaald uit een bijdrage van de gemeente.

Dat meldt Omroep West, dat voor een reconstructie sprak met verschillende bronnen. Die willen anoniem blijven omdat het dossier erg gevoelig ligt. Hun namen zijn bij de redactie bekend. Het evenement op het Tesselseplein in Duindorp op oudejaarsdag brengt tientallen mensen op de been. Zij zijn ondanks de coronapandemie tot aan het begin van de avond aan het hossen en dansen. Dat leidt tot grote verontwaardiging op sociale media en in de Haagse gemeenteraad.

Nu blijkt dat voorafgaand aan de ‘demonstratie’ al enkele malen contact is geweest tussen de organisatoren en de gemeente. De gemeente bevestigt dat er vooraf zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg is geweest. Dat laatste wil zeggen dat de burgemeester er zelf bij aanwezig was.

ANP

