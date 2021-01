'Britse variant' van coronavirus duikt ook op in Noord-Nederland

De ‘Britse variant’ van het coronavirus is opgedoken in Friesland. De besmette patiënt werd door een steekproef gevonden, zo meldt de GGD Fryslân.

Donderdag meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer dat bij vijftien mensen in Nederland de Britse coronavirusvariant is aangetroffen. Al eerder werden in de regio Rotterdam negen gevallen ontdekt bij een basisschool.

Lees ook: Vijf besmettingen met Britse coronavariant op basisschool Bergschenhoek

In Amsterdam werden zeker vijf mensen besmet met dit virus. Het ziekenhuis Amsterdam UMC meldde op de eigen website dat het vier verpleegkundigen betreft. In de regio Nijmegen is het virus aangetroffen bij een reiziger die terugkwam uit Engeland.

‘Besmettelijker, niet ziekmakender’

“Over deze Britse variant van het coronavirus is nog veel onzeker”, zo schrijft de GGD Fryslân op haar website. “Waaronder of het virustype besmettelijker is dan de andere varianten, en of het bij kinderen meer infecties veroorzaakt. De variant lijkt mogelijk besmettelijker maar niet ziekmakender.”

De GGD doet bron- en contactonderzoek bij de persoon om te achterhalen of er een mogelijke link is met de andere besmettingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.