Brandweerlieden Zoetermeer doen aangifte om gehoorschade door zwaar vuurwerk

Twee brandweerlieden die op oudejaarsavond in Zoetermeer werden bekogeld met zwaar vuurwerk hebben daardoor gehoorbeschadigingen opgelopen. De brandweer heeft aangifte gedaan van zware mishandeling, meldt de politie.

De brandweer kwam af op een melding aan het Fazantenveld. Daar zagen ze een grote groep jongeren die hen begon te bekogelen met zwaar knalvuurwerk, aldus de politie. Zonder de kleine brand te blussen, vertrokken de brandweermensen weer omdat hun veiligheid in het geding kwam. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen van het incident.

ANP

