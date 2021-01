Tiener (14) mishandelt boa die afsteken vuurwerk wilde voorkomen in Tilburg

Het aanspreken van een grote groep jongeren is zaterdagmiddag in Tilburg uitgelopen op de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Een 14-jarige jongen wilde vuurwerk afsteken en de boa probeerde dat te voorkomen. Er ontstond een behoorlijke confrontatie.

Zaterdagmiddag rond 14.50 uur spraken vier opsporingsambtenaren een groep van veertig tot vijftig jongeren aan op de Matterhornstraat. Op een veldje werd gevoetbald, met publiek langs de lijn. De meesten vertrokken toen de boa’s ze wezen op de coronaregels, maar een van de jongens maakte aanstalten om vuurwerk af te steken. Een boa die op hem afliep, kreeg de aansteker van de jongen in het gezicht gegooid. De jongen werd vastgepakt maar een paar medestanders wisten hem los te krijgen.

Klappen in het gezicht

Na een achtervolging kreeg de boa de jongen weer te pakken maar die begon te slaan in zijn gezicht en op zijn keel. Andere jongeren bemoeiden zich ermee en maakten opnames. De gewaarschuwde politie nam de 14-jarige jongen over. De zeer geschrokken ambtenaar heeft zich door een arts laten nakijken. Ook deed hij aangifte.

Officieren van justitie eisen tegen verdachten van geweld tegen werknemers met een publieke taak een drie keer zo hoge straf als in andere geweldszaken. Dit geldt ook voor geweld tegen omstanders die ingrijpen bij een incident

